De Cosmi: «Lazio squadra importante. Non vedo la Roma tra le prime 4»

Roberto De Cosmi ha parlato della lotta al quarto posto: ecco i suoi pronostici sulle frequenze di TMW

Roberto De Cosmi è intervenuto sulle frequenze di TMW per commentare le squadre che possono giocarsi l’accesso in Champions League. Ecco il suo pronostico:

«Italiano? Ha fatto benissimo con lo Spezia, ha grande personalità e senso di organizzazione. Giocano un ottimo calcio, giocano con grande libertà mentale. La Juventus è sempre la Juventus, ha ottimizzato al meglio le proprie risorse, è una squadra pragmatica. Per storia e tradizione è la squadra che arriverà lì.

Metto poi la Lazio, perché Sarri sa infondere le proprie idee e principi. È altalenante, ma è una squadra importante perché ha qualità nel suo gruppo. L’Atalanta è una squadra in crescendo, ma in generale è una bella lotta. Non metto la Roma perché l’effetto Mourinho è estemporaneo».