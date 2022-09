De Cosmi: «Immobile incarna al meglio i valori della Lazio. Può raggiungere Piola»

Roberto De Cosmi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio di Ciro Immobile. Le parole del mister

Roberto De Cosmi ha parlato così di Ciro Immobile ai microfoni di Lazio Style Radio.

LAZIO – «Immobile è un ragazzo che ha incarnato al meglio i nostri valori, ci mette la faccia anche nei momenti di difficoltà, come accaduto dopo la debacle in Danimarca. Pensavo che a Cremona si potesse portare il pallone a casa, ma forse siamo abituati troppo bene. In Nazionale è una questione ambientale, ma chissà se con questa abnegazione non possa arrivare a giocare il mondiale del 2026».

PIOLA – «Non è impossibile raggiungere il primato di Piola nella classifica dei bomber all time della Serie A. Immobile vive nel quotidiano per quanto riguarda la fame che mostra in campo. Un aspetto che può aiutare a raggiungere gli obiettivi a medio e lungo termine. Al contempo potrebbe anche eguagliare il record di Nordahl vincendo per la quinta volta la classifica dei marcatori. È un valore assoluto per noi».