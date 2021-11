De Cosmi: «Attenta Lazio, con la Lokomotiv sarà difficile»

Roberto De Cosmi è intervenuti sul canale ufficiale per presentare la gara della Lazio contro la Lokomotiv Mosca. Le sue parole

Roberto De Cosmi, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha messo in guardia la squadra di Sarri in vista della gara contro la Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole:

EUROPA LEAGUE – «Le gare del giovedì non ti permettono di preparare al meglio la gara e questo il mister lo sa bene. La settimana tipo in questi casi è messa da parte. Il fatto di andare a giocare così lontano la dice tutta sulla difficoltà che avrà il tecnico a prepare poi anche il match contro il Napoli. Contro la Lokomotiv sarà una gara difficile, la Lazio cercherà di prepararla al meglio perché l’Europa è importante anche se per affrontarla al meglio bisognerebbe arrivare primi nel girone».

JUVENTUS – «La sconfitta ci può stare anche se è tornata la vecchia Juve che non si vedeva da un po’: pratica e che attacca gli spazi. Questo modo di affrontare la gara ha dato loro i tre punti al netto anche degli episodi che hanno cambiato l’inerzia della gara. La Lazio ha avuto l’atteggiamento giusto ma l’episodio del primo rigore ha rotto gli equilibri e l’infortunio di Danilo gli ha permesso di mettersi a quattro non lasciando più spazi».