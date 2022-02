De Canio: «L'Italia deve puntare su Immobile. Raspadori e Scamacca...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gigi De Canio ha parlato a TMW Radio di Ciro Immobile e della sua centralità nell’Italia di Mancini.

«In questo momento è quello di maggior affidamento e rendimento, la certezza, anche se in azzurro non riesce ad essere così incisivo come nella Lazio. Raspadori e Scamacca devono ancora crescere, se Immobile arriva in buona condizione è una garanzia».