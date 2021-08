De Biasi: «La Lazio è tra le candidate ai posti Champions»

Gianni De Biasi, attuale allenatore dell’Azerbaigian, ai canali biancocelesti ha parlato della Lazio di Sarri, le sue parole

Gianni De Biasi, attuale allenatore dell’Azerbaigian è intervenuto in esclusiva sui canali biancocelesti, in attesa della prossima partita di campionato, Lazio–Spezia. Ecco le sue parole:

SULLA VITTORIA CONTRO L’EMPOLI – «La prima partita di campionato non è mai facile, ecco perchè la vittoria della prima Lazio di Sarri, contro una sua ex squadra, è stata importante, seppur condizionata anche da qualche errore della squadra toscana che può capitare».

SU MILINKOVIC SAVIC – «Sergej è fortissimo, sotto ogni punto di vista. Il serbo ha fisico, qualità e capacità di andare in gol. Con Sarri sono sicuro che migliorerà ancora, anche perchè il tempo è dalla sua».

SULLE IDEE DI SARRI – «Quando un allenatore porta un nuovo modo di interpretare il calcio, cambia anche il vestito della squadra. Ci vorrà tempo, dovrà essere bravo Sarri e dovranno essere bravi i calciatori biancocelesti a pensare con una testa nuova, mostrando voglia di crescere e migliorare perchè solo così si potrà intraprendere una strada diversa in grado di portare a traguardi lontani e importanti».

SULLA CORSA CHAMPIONS – «Certamente, è una delle candidate tra le sette sorelle. Nella griglia assoluta vedo in lotta Inter, Juventus, Milan e poi l’Atalanta. Subito dopo, però ci sono Lazio, Napoli e Roma, che sicuramente potranno ritagliarsi un ruolo importante e dire la loro fino alla fine».

SULLE QUALIFICAZIONI AL MONDIALE – «Purtroppo conquistare la qualificazione sarà impossibile, visto che siamo capitati in un girone con squadre fuori portata. Portogallo e Serbia si giocheranno i primi due posti, mentre il terzo andrà a uno tra Lussemburgo e Irlanda. Noi siamo quinti e sarà difficile lasciare questa posizione. In gironi del genere puoi solo lottare per uscire dall’anonimato».