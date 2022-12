Dazn, nuovo accordo con Eleven Sports: i dettagli

Nuovo accordo strategico tra Dazn ed Eleven Sports: ecco tutti i dettagli nello specifico e che cosa prevede

Nuovo accordo strategico tra Dazn ed Eleven Sports. Ma che cosa prevede nello specifico e nei dettagli?

Si arricchisce ancor di più l’offerta della piattaforma: oltre a tutta la Serie A e tutta la Serie B, tutta La Liga, l’ Europa League e il meglio della Conference League, la Nfl, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2, con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, gli appassionati di sport troveranno anche il basket, con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia, il rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport.

«Arricchire la nostra offerta in app, con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C, non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l’ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla», queste le parole di Stefano Azzi, Ceo di Dazn.