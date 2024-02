Upamecano recrimina: «Errore in Lazio Bayern? Può succedere ma c’è una cosa che non è tollerabile»

Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, ha commentato l’errore commesso contro la Lazio: lo sfogo social

Intervenuto sui propri profili social, Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, ha commentato così l’errore commesso contro la Lazio in Champions League:

PAROLE – «Commettere errori fa parte del calcio. Ne ho fatto uno e chiedo scusa ai miei compagni di squadra e sostenitori. Tutto è possibile nella gara di ritorno in casa e io credo nella mia squadra. Le critiche fanno parte del calcio, ma il razzismo non ha posto da nessuna parte. Sia in uno stadio o sui social media. Il razzismo non ha posto da nessuna parte. 2024 e dobbiamo ancora ripeterlo».