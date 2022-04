Calabria «Lazio occasione per ripartire dopo il Derby»

Davide Calabria, terzino del Milan, si è proiettato verso la sfida contro la Lazio di domenica sera all’Olimpico: le sue parole

Intervistato da Mediaset, Davide Calabria ha parlato del prossimo impegno contro la Lazio:

«Dobbiamo ripartire subito domenica in campionato. Mangiamoci le mani stasera, da domani lavorar sodo ancora più di prima. Una sconfitta che può influire sul campionato? No, non deve. La squadra è forte e deve ripartire. Non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, dobbiamo ripartire subito».