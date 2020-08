Dopo 10 anni, si è conclusa l’avventura di David Silva con il Manchester City. Il giocatore si è congedato con una commossa lettera di saluti

Silva saluta il Manchester City. L’avventura del centrocampista è arrivata ai titoli di coda, ma prima di parlare di futuro, c’è la parte dei ringraziamenti. Dieci anni non si possono cancellare con un colpo di spugna, ecco perchè il giocatore ha affidato ai suoi profili social parole di profonda gratitudine, per salutare il club e i compagni.

«È arrivato il momento, 10 anni e 13 titoli dopo, dico addio al club che ha segnato la mia carriera e la mia vita. A guardare dietro, vedo che non avrei potuto prendere migliore decisione quando nel 2010 il City mi propose di fare parte del suo nuovo progetto. Io e il Manchester City siamo cresciuti insieme. In questi dieci anni sono migliorato tanto, professionalmente e personalmente: ho festeggiato tanti trionfi come la mia prima Premier League. Ho vissuto momenti epici, ho visto nascere il mio amato figlio Mateo e mi sono abituato a stare bene sotto la pioggia. Il club mi ha dimostrato di essere davvero una grande famiglia. Sono stati vicini a me nei momenti più complicati della mia vita, dandomi sostegno incondizionato e comprensione.

Per questo voglio dire a tutti che è stato un onore vestire la maglia celeste, portare con orgoglio la fascia da capitano di questa grande squadra, condividere lo spogliatoio con i migliori compagni, allenatori, staff e direttori del mondo e avere dietro, partita dopo partita, un popolo che mi ha fatto sentire come a casa, sostenendomi dall’inizio, nei momenti belli e in quelli brutti. Siete stati davvero incredibili. Spero che il City conquisti i migliori successi al mondo. Io sarò, nonostante la distanza, un tifoso in più. È stato un piacere condividere tanto con voi, sarete sempre nel mio cuore. Un abbraccio a tutta la famiglia, con grande affetto».