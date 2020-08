David Silva, prosegue l’attesa per la firma, e la Juve prova a inserirsi

David Silva, la firma tarda ad arrivare e qualcosa non torna…

La Lazio inizia a temere per David Silva. Quello che sembrava un acquisto praticamente solo da formalizzare è oggi a rischio. Il giocatore ha preso tempo, si sta giocando la Champions League a Lisbona, ha l’accordo col club biancoceleste, ma sta tentennando e la società capitolina ad oggi non si sente al sicuro. Le concorrenti in Serie A e in Liga sono diverse, la Juventus sta provando ad inserirsi anche in virtù del peso specifico del nuovo tecnico Andrea Pirlo, quella che era una firma data per certa con la Lazio ad oggi sembra un rebus e l’operazione, che tuttavia non dovrebbe sfumare, è sicuramente in stand-by. La Lazio rimane convinta che dopo il Lione il calciatore possa mantenere la parola data.