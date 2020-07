David Silva, c’è l’offerta della Lazio, il calciatore ci pensa. Concorrenza fitta

La Lazio è alla ricerca di un colpo da Champions e gli occhi del ds Tare sono caduti su David Silva: trattativa complicata, ma non impossibile.

Il ds della Lazio non ha smentito categoricamente ma ha evidenziato le difficoltà di un colpo che sarebbe da sogno per la Lazio. David Silva, in procinto di svincolarsi dal Manchester City, è l’idea che stuzzica la società biancoceleste. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il club capitolino ha già recapitato l’offerta al centrocampista, che si sarebbe preso qualche giorno per decidere, si parla di circa quattro milioni a stagione e in particolare di un contratto triennale. Valencia, Betis Siviglia e Al Sadd le alternative per il giocatore, anche il Milan avrebbe manifestato un timido interessamento.