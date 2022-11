Danimarca, Hjulmand: «Siamo qui per vincere il Mondiale»

Kasper Hjulmand, Ct della Danimarca, ha parlato in conferenza stampa in vista del match del girone di domani

PAROLE – «“Siamo qui per vincere il Mondiale. Il nostro sogno è quello di vincere qualcosa, se affronti un torneo con un gruppo come il nostro, con qualità, puoi vincere. E intendo dire che possiamo vincere fino in fondo. Eriksen? Sta bene, è al top della forma. Il morale è altro, crediamo nei nostri mezzi e sappiamo che nella giusta giornata possiamo battere chiunque».