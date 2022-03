Danilo: «Eliminazione Italia? Dispiace, ma è il calcio di oggi»

Danilo commenta l’eliminazione dell’Italia: «Dispiace, ma è il calcio di oggi». E sull’addio di CR7: «Normale essere disorientati»

Il giocatore della Juventus Danilo ha parlato a ESPN dell’eliminazione dell’Italia. Ecco le sue parole.

ELIMINAZIONE ITALIA – «È stata una sorpresa. Ho tanti compagni nella Nazionale e facevo tifo per loro. Mi è dispiaciuto. Ma dimostra cos’è il calcio oggi. La Macedonia si è presentata con il suo piano che evidentemente era ben costruito, bisogna rispettare la loro tattica perché ha funzionato».

CRISTIANO RONALDO – «Ovviamente quando uno della sua qualità va via c’è un impatto forte sulla squadra. A maggior ragione per come se n’è andato lui, con incertezza fino all’ultimo. Per noi era un punto di riferimento».