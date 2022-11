Danilo: «Conosciamo bene Sarri. Battere la Lazio...»

Danilo ha parlato nel pre partita di Juve-Lazio: queste le dichiarazioni del difensore bianconero a DAZN

Danilo ha parlato nel pre partita di Juve-Lazio, queste le dichiarazioni del difensore a Jtv e DAZN.

QUANTO VALE JUVE LAZIO – «E’ importantissima, una vittoria oggi ci darebbe l’opportunità, quando rientriamo, di puntare anche più in alto in classifica. Però non dobbiamo guardare quello, ma che sarà una partita difficile, impegnativa. Dobbiamo essere preparati».

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Vediamo cosa ci aspetta. Noi abbiamo preparato bene la gara. Sappiamo che è una squadra con tanta qualità Abbiamo avuto Sarri come allenatore e sappiamo come fa giocare bene le sue squadre. Quindi dal primo minuto dobbiamo essere aggressivi e cercare di vincere».

JUVE IN FORMA – «Sicuramente adesso l’aria è diversa adesso, ma non vuole dire che vinceremo facilmente la partita. Dobbiamo fare bene, avere un atteggiamento aggressivo, essere concentrati. Battere la Lazio ci darebbe una grossa mano in futuro».

MENO PUNTI DI RIFERIMENTO – «Hanno giocatori bravi e veloci con i piedi come Felipe Anderson e Pedro. Hanno qualcosa di diverso e se non difendiamo bene possono farci male».