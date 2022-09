Adani: «Immobile ci voleva essere, per l’Italia è una finale»

Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato del forfait di Ciro Immobile con l’Italia: le sue dichiarazioni

Intervenuto nella trasmissione Diretta Azzurra, Lele Adani ha parlato così della vicenda Immobile:

«Ci sono stati tanti episodi in cui non c’è stata grande partecipazioni dei club alla causa della nazionale. Crediamo alla buona fede, ma rimane qualche dubbio. Lui voleva giocare una partita che per noi è come una finale».