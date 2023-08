Adani bacchetta la Lazio: «A Lecce brutta figura, con Sarri...»

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha bacchettato la Lazio di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro il Lecce: le dichiarazioni

Intervenuto alla Bobo Tv, Lele Adani ha parlato così di Lecce-Lazio:

Immobile è stato lucido nel post partita. Ha detto che c’è un problema mentale per i vecchi e tattico per i nuovi. Sappiamo che con Sarri c’è tanto da lavorare. Il Lecce ha fatto una partita clamorosa. Andavano a 100 all’ora, se gli davi altri 10 minuti facevano altri 3 gol. La Lazio non ha fatto una grande figura. Secondo me le vittorie importanti sono quelle di Atalanta e Fiorentina