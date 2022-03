Adani «Il progetto di Sarri è sbocciato, ecco cosa serve sul mercato»

Adani, ospite alla Bobo Tv, ha analizzato il percorso della Lazio di Sarri: sul mercato va ricercato un leader che incarni il suo pensiero

Intervenuto alla Bobo Tv, Daniele Adani ha parlato in questi termini della Lazio di Sarri:

«La Lazio quando è centrata è una squadra vera: sta crescendo, non ha ancora molta continuità ma segna tanto e nelle ultime otto ha fatto cinque 3-0. Il cammino è quello giusto e non c’è più nessun dubbio. Cosa serve dal mercato? Un Albiol, uno che predichi il verbo dentro. Ne deve cambiare tanti in estate, ma Tare penso cercherà giocatori funzionali per Sarri».