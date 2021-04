Daniel Guerini, l’addio di Aquilani: «Dolore lancinante, ciao campione»

Alberto Aquilani ha reso omaggio a Daniel Guerini con un messaggio su Instagram: i due si erano conosciuti ai tempi della Fiorentina Primavera

Oggi il mondo dello sport ha dato l’ultimo saluto a Daniel Guerini. Presente al funerale del giovane aquilotto,anche una delegazione della Fiorentina con Alberto Aquilani, attuale allenatore della Primavera. Un legame speciale ha unito i due, lo stesso che oggi il mister ha voluto celebrare su Instagram:

«Mai avrei pensato di dover trovare le parole per una tragedia simile. Mi sono preso del tempo, perché il dolore è stato, ed è, lancinante. Un mister non dovrebbe mai arrivare a dire parole del genere, ma io al Guero ero veramente attaccato. Un ragazzo di una gioiosità ed una genuinità che poche volte ho riscontrato in vita mia. Avrei voluto dirti mille cose, mille davvero. Questo video l’ho visto e rivisto senza riuscirmi a dare una spiegazione. Mi unisco al dolore della tua splendida famiglia e dei tuoi cari. Ciao Guero, ciao campione».