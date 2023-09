D’Andrea: «La gara con l’Atletico può cambiare la storia di questa stagione». Le parole del responsabile marketing della Lucky Red

Il match contro l’Atletico potrebbe essere stato un evento spartiacque per la Lazio. È quello che pensa il responsabile marketing della Lucky Red Gabriele D’Andrea, che ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio.

PAROLE– «Ho la sensazione che la gara con l’Atletico possa cambiare la storia di questa stagione. Da parte dei tifosi allo stadio ho percepito un entusiasmo alle stelle. La partita è stata sentitissima, il brivido finale è stato magico. Sentire quel boato ha dato la dimensione di quanto i tifosi tengano alla squadra. Il pareggio ha ridato fiducia all’ambiente, anche perché giocavamo contro un avversario molto forte. La rete di Provedel è stata celebrata in tutto il mondo, ciliegina sulla torta di una serata da incorniciare. Questa Lazio ha tutti i mezzi per fare un grande campionato. È una squadra in cui tutti si danno da fare. Negli ultimi minuti della gara con l’Atletico ho avvertito la ferrea volontà dei ragazzi di trovare il gol del pareggio, che alla fine è arrivato nel modo più spettacolare possibile ».