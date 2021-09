D’Amico: «Fiducia illimitata a Sarri, ma serve velocemente una svolta»

Vincenzo D’Amico – ex giocatore della Lazio – ha commentato l’avvio di stagione dei biancocelesti: le sue parole

Vincenzo D’Amico – intercettato da Tuttomercatoweb – ha analizzato l’avvio di stagione della Lazio e le problematiche riscontrate dai giocatori. Ecco le parole dell’ex biancoceleste:

AVVIO – «Mi aspettavo di vedere qualcosa di importante. I problemi ci sono ma Sarri è uno dei più bravi in circolazione, vediamo domenica se ci saranno anche gli stimoli giusti per una bella prova».

ROSA ADATTA – «D’acchito credo di no, però è anche vero che i giocatori si formano. E ho fiducia illimitata in Sarri. Sono convinto che possa venir fuori qualcosa di importante».

CARATTERISTICHE – «Non è che manchi qualcosa, si tratta soprattutto di caratteristiche. Prendiamo Luis Alberto: con Inzaghi aveva determinati compiti da svolgere con Sarri altri. Stesso discorso per Milinkovic. A loro vengono richieste cose che non hanno mai fatto negli ultimi anni e devono riabituarsi a certi particolari».