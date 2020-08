Damascelli: «Lotito scherzava su Carpi e Frosinone, ma la Lazio sta facendo un mercato da Serie B»

Ai microfoni di RadioRadio Tony Damascelli si è espresso in toni duri sul mercato della Lazio.

Tony Damascelli ha parlato ai microfoni di RadioRadio Lo Sport del mercato della Lazio.

Aveva ragione Lotito quando definiva la Lazio una Ferrari, infatti non vince ma partecipa. Si deve convincere che quest’anno è stato importante, Fares per ora è il nome più altisonante del mercato e non è possibile, cosa vuole fare da grande? Penso ad una cosa. Lotito scherzava su Carpi e Frosinine in Serie A. Quest’anno si ritroverà in Serie A Spezia, Crotone e Benevento. Non dovrebbe lamentarsi, perché lui è sta facendo un mercato da Serie B, un mercato di livello bassissimo. Ad oggi il mercato della Lazio è a livelli di B.