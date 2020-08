Dalla Turchia: vano l’inserimento della Roma, domani Muriqi nella Capitale per sposare la Lazio

Nonostante il comunicato del Fenerbahce e il tentativo di inserimento di Roma e altri club, per i media turchi Muriqi è pronto già domani ad atterrare nella Capitale sponda biancoceleste.

Nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un interessamento della Roma per il centravanti del Fenerbahce e della nazionale kosovara Vedat Muriqi. La società turca aveva ammesso proprio ieri della concorrenza importante per il giocatore di diversi club, con la Lazio ancora lontana.

In realtà dalla Turchia sono sicuri: il calciatore ha dato l’ok a Tare, che ha inscenato un’opera di convincimento importante e ha assicurato all’attaccante un ruolo di spicco nella nuova Lazio, l’accordo con la società di Istanbul è ormai cosa fatta al netto delle smentite. A tal punto che i giornali turchi lanciano l’indiscrezione: Muriqi sbarcherà già domani a Roma per apporre la firma sul contratto quinquennale che lo attende. Non dei giallorossi, ma della Lazio.