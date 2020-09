Dalla Turchia: accettati i 20 milioni per Muriqi, al Fener il 10% della futura rivendita

In Turchia: Muriqi, è fatta per il passaggio alla Lazio. I retroscena.

Un tormentone estenuante, che dovrebbe essere risolto entro l’inizio della prossima settimana. Oltre un mese per una trattativa tra le più lunghe dell’era Lotito. In Turchia, tuttavia, la telenovela è data per finita. Vedat Muriqi sarà un calciatore della Lazio. L’influente giornalista turco Nevzat Dindar ha riportato le ultime sull’affare che vedrà il centravanti del Fenerbahce sbarcare nella Capitale. Anche i turchi avrebbero per il giornalista dato l’ok definitivo alla cessione della loro punta di diamante, convincendosi ad accettare l’offerta di 18 milioni + 2 di bonus, totale 20 milioni. La novità è che sarebbe stata prevista una percentuale del 10% sulla futura rivendita di Muriqi a favore del Fenerbahce.