Dalla Premier League alla Serie B, torna l’incubo Covid

Il Covid sta tornando a imperversare sul calcio europeo: la Premier League nel caos, per adesso la Serie A stringe i denti

Non sarà una fine di 2021 esattamente serena per la Premier League, messa alle corde dal covid e con il rischio tangibile di doversi fermare per alcune settimane. La situazione è infatti drammatica, in questo weekend sono ben sei le gare già rinviate d’ufficio (oltre alle tre già cancellate nelle scorse giornate) e i vari focolai mettono a repentaglio il resto del programma. Colpa anche di una scarsa vaccinazione e, verosimilmente, di una ancor più scarsa opera di prevenzione.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24