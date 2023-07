Dalla Palma: «Sarri voleva 2-3 colpi di mercato, ma ormai sa come lavora la Lazio»

Dalla Palma, il giornalista fa il punto della situazione della Lazio e il mercato dei biancocelesti soffermandosi su Sarri

Intervenuto ai microfoni di TMW il giornalista dalla Palma fa il punto della situazione in casa Lazio, in modo particolare su Sarri ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – Credo che Sarri abbia capito bene ormai le dinamiche della Lazio e del presidente Lotito. Lui ha detto che si trova bene perché la società lo lascia lavorare ma deve anche mettere da parte gli aspetti negativi di questo rapporto. Voleva 2-3 colpi, compreso soprattutto l’erede di Milinkovic. C’è stato un dialogo in ritiro, ma per ora Lotito ha fallito negli obiettivi. Ma non credo che Sarri metta in dubbio il proseguimento della sua avventura, visto anche il contratto che ha. Alla fine arriveranno i giocatori, come sempre è stato. Lotito quest’anno è anche privo di un ds quest’anno e le manovre sono differenti. Fabiani? Non è mai stato incaricato ufficialmente