Dalla Lazio alla Lazionale: l’Italia prosciuga Sarri… Ma che soddisfazione

Gli impegni della Nazionale privano Sarri di ben cinque giocatori: tanta soddisfazione per la Lazio

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio è il club italiano con più giocatori regalati alla nuova Nazionale italiana di Luciano Spalletti.

Con Zaccagni, Provedel, Casale, Romagnoli ed Immobile, si può parlare di vera e propria Lazionale. La soddisfazione è tanta in casa biancoceleste, ed i tempi in cui Mancini sembrava ignorare i giocatori del club, sembrano ormai lontani. Sarri avrà a disposizione meno uomini per lavorare, ma saranno assenti per una nobile ed importante causa.