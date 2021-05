Dal Pino: «Superlega? Vanno date soluzioni ai malumori che ci sono stati»

Il Presidente della Lega di Serie A Dal Pino ha parlato prima dell’inizio della finale di Serie A. Le sue parole anche sulla Superlega.

PUBBLICO – «Questa è una serata di festa, è bellissimo sentire il rumore dei tifosi avvicinandosi allo stadio. Questo è solo il primo passo, speriamo di consegnare lo Scudetto all’Inter in presenza la prossima settimana e vorremmo 1000 tifosi. Ora ci saranno gli europei e poi inizierà la prossima stagione, crediamo che dal prossimo campionato possiamo provare a vedere il pubblico come stasera».

CAMPIONATO – «Il campionato italiano è bellissimo perché si decide chi parteciperà in Champions all’ultima giornata. Complimenti alla Juve e all’Atalanta per essere qui stasera. Superlega? Il calcio ha bisogno di sostenibilità economica, se ci sono stati malumori come quelli della Superlega vanno date soluzioni, pensando che questo è uno sport e pensando che vanno trovate soluzioni per farlo crescere».