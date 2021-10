Dal Pino: «La guerra di Sarri? In Lega non ci piace la maleducazione»

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha risposto alla questione sollevata da Sarri delle gare ravvicinate: le parole

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino – a margine della presentazione del Centro Var presso l’International Broadcast Centre della Lega Serie A a Lissone (Monza e Brianza) – è intervenuto sulla questione sollevata da miister Sarri:

«Ho letto che Sarri parla di guerra alla Lega. Ma non penso le abbia detto in Premier quando ha dovuto giocare più di una volta le partite con meno di 60 ore di distanza tra l’una e l’altra. Qui ne aveva 61. Siamo abituati alle pressioni, è normale. Non ci piace la maleducazione. La Lega è la casa di tutti. E la Lega gestisce il campionato e per fortuna abbiamo strutture e persone che subiscono pressioni ma non cambia niente».