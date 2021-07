Dal Pino: «Europeo fondamentale per la Serie A, vogliamo gli stadi aperti»

Paolo Dal Pino ha parlato anche della Nazionale durante la presentazione dei calendari della Serie A 2021-2022

Il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato durante la presentazione dei calendari della Serie A 2021-2022.

NAZIONALE – «Complimenti ancora alla Nazionale, ai giocatori e allo staff di uno straordinario Roberto Mancini. L’europeo vinto ripone la Serie A al centro del panorama del calcio europeo. Il calcio che ragiona in scala globale. Degli 11 giocatori scelti dalla UEFA per la Top 11 di Euro 2020, ce ne sono 5 che arrivano dalla Serie A, considerando anche Jorginho che noi sentiamo nostro. Altre statistiche dicono che più del 25 % dei gol arrivano dal nostro campionato. Il capocannoniere dell’Europeo, inoltre è Cristiano Ronaldo, che gioca in Italia. Vogliamo tornare il più bel campionato del mondo e la strada è quella giusta».

STADI PIENI – «Il calcio è un volano importante, da punto di vista economico e sociale. Il volano economico è quello che parla di un incremento di 4 miliardi di euro in base a quanto successo agli europei. Il volano sociale è quello che genera passione: 38 milioni di persone che seguono la disciplina tutti i gironi non si possono ignorare. Noi come Lega, Federazione e stato, nelle persone di Draghi, Giorgetti e Vezzali, ci stiamo muovendo. Vogliamo gli stadi aperti con Green Pass, vogliamo anche aiutare ad incrementare la somministrazione dei vaccini. Noi possiamo essere un volano importantissimo anche in questo senso. La richiesta di avere il 100% di tifosi nello stadio è fondamentale per noi, sia dal punto di vista economico che sociale».