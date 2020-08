Dal Kosovo – Muriqi non convocato per la Nations League: 3 settimane di stop causa infortunio! – FT

Smentite e una brutta notizia dal Kosovo. Il giornalista Arlind Sadiku ha evidenziato su Twitter novità importanti.

In Turchia si sono sparse voci di un arrivo a Roma di Vedat Muriqi. Tutto falso, il calciatore è ancora a Istanbul. Secondo quanto riportato su Twitter dall’attendibile giornalista Arlind Sadiku, rallentamenti della trattativa con la Lazio sarebbero anche dovuti al fatto che Muriqi si sarebbe infortunato nella recente amichevole con l’Istanbulspor. Due o tre settimane di stop stimate, tanto che il calciatore non è stato convocato dal Kosovo per le prossime sfide di Nations League.