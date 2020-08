Daily Telegraph – Il Chelsea si iscrive alla corsa a Thiago Silva

La Lazio è alla ricerca di due centrali difensivi di spessore, ma la caccia a Thiago Silva, che si svincolerà dal PSG, sembra proibitiva: dall’Inghilterra parlano del Chelsea forte sul giocatore.

Thiago Silva è il sogno della difesa della Lazio per la sessione estiva. Al termine della Champions League l’ex Milan si svincolerà dal PSG e su di lui hanno messo gli occhi decine di club. Un ritorno in rossonero non è da escludere, con Maldini che spinge per comporre una coppia da sballo con Romagnoli. Ma le società interessate sono diverse, e tra queste è forte la candidatura del Chelsea. Secondo il Daily Telegraph infatti il difensore brasiliano sarebbe stato proposto a Lampard. I Blues si iscrivono prepotentemente alla corsa per l’altro Silva.