Kamada torna in Germania: ecco perchè. I prossimi passi del giapponese

Dopo l’ufficialità, Daichi Kamada tornerà oggi in Germania: il giapponese dovrà ottenere prima il visto e poi il permesso di soggiorno

Daichi Kamada farà ritorno questa mattina in Germania, a Francoforte, dopo i primi giorni da calciatore della Lazio.

Il giapponese dovrà infatti ottenere il visto dal consolato italiano in Germania per poi ottenere il permesso di soggiorno per entrare in Italia ed essere tesserato come extracomunitario. Il ritorno a Formello è previsto tra venerdì e sabato. Difficile che Kamada possa giocare la gara col Latina del 13 agosto se non per qualche minuto.