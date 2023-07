D’Agostino su Immobile: «Non vedo perché dovrebbe andare in Arabia». Le parole del tecnico ed ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gaetano D’Agostino ha parlato dei vari temi del momento e anche delle sirene arabe rivolte al capitano della Lazio, Ciro Immobile:

PAROLE– «Io non vedo perché dovrebbe andare in Arabia o darlo via. Con tutti i problemi è andato lo scorso anno in doppia cifra e almeno per altre 2-3 stagioni può farlo».