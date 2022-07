Ottime risposte dalla difesa di Sarri: Casale, Gila, Romagnoli, Patric hanno impressionato il tecnico

Dopo i 58 gol subiti nello scorso campionato, Sarri ha imposto a Lotito una radicale rivoluzione per la sua difesa. “Subito” accontentato. Il tecnico biancoceleste ha potuto accogliere in biancoceleste Romagnoli, Gila, Casale più il portiere Maximiano. Risultato? 1 gol subito nelle 4 amichevoli estive.

Difficile considerare Auronzo, Dekani, Triestina e Primorje club di primo livello, ma la difesa ha mostrato passi in avanti concreti. A guidarla nonostante gli acciacchi al ginocchio destro ci ha pensato Patric. Lo spagnolo è ormai imprescindibile per Sarri. Ai nastri di partenza ci sarà lui a guidare la retroguardia assieme a Romagnoli. La coppia sembra già funzionare visto che non ha subito praticamente nulla in 90 minuti giocati insieme. Il numero 13 scalpita, sta pian piano smaltendo una pubalgia che si porta dal Milan.

Andrà valutato Gila, sicuro dei propri mezzi, ma ancora grezzo. Necessiterà di tempo pure Casale, chiesto a gran voce dal tecnico, eppure al momento lontano dalla forma ottimale an- che a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che non preoccupa. A guidare tutti dalla porta toccherà a Maximiano, colpo accettato da Sarri. Lo riporta Il Messaggero.