Calciomercato Lazio, Caicedo possibile addio: c’è il Genoa

Il Genoa pensa a Caicedo: offerto un biennale al giocatore, Lotito però vuole almeno 5 o 6 milioni. La situazione

Solo un attaccante per sostituire Immobile: Sarri è sempre stato chiaro. Muriqi e Caicedo, durante l’estate, si sono contesi il ruolo di vice e il kosovaro sembra aver raggiunto la conferma. Come dichiarato ieri da Gianluca Di Marzio, il Panterone sarebbe vicino all’addio: nelle ultime ore, il Genoa di Preziosi avrebbe approfondito l’interesse con il Presidente Lotito, he non ha intenzione di cederlo per meno di 5 o 6 milioni.

Il Grifone offrirebbe un biennale al giocatore, ma prima c’è da superare l’ostacolo delle richieste del patron biancoceleste: manca una settimana alla chiusura del mercato, ma si prospettano ancora ore caldissime.