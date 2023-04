Cudicini a Lazio Style Channel: «Sarri è molto preparato»

L’ex portiere biancoceleste ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel

Carlo Cudicini, ex portiere della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni a Lazio Style Channel, in cui ha parlato della situazione in casa biancoceleste secondo il suo punto di vista.

LE PAROLE- «È bello essere qui e aver rivisto vecchi amici con cui ho trascorso momenti meravigliosi. Non vedo l’ora di essere allo stadio per vedere la gara di stasera. Lo Spezia è una squadra che è andata in difficoltà cambiando anche allenatore. Ora ha trovato un po’ di regolarità, ma naviga in posizioni pericolose e quindi sarà dura. La Lazio, invece, per continuare il sogno deve raccogliere più punti possibili.Sarri è un allenatore incredibilmente preparato, sapevo che il secondo anno sarebbe andato meglio del primo. La Lazio gioca molto bene e questo è nel dna del mister. Sono felice per Sarri, il suo staff e per tutti i biancocelesti.La Lazio fa parte della mia carriera, ha un posto enorme nel mio cuore. Ho vissuto una stagione particolare trascorsa per metà fuori a causa di un infortunio. Ho comunque collezionato il mio esordio in Serie A. La Lazio occupa un posto speciale nel mio cuore»