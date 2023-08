Cucci: «Lazio? Mi piacerebbe che arrivasse qualche grande firma». Le parole del giornalista sulla corsa scudetto

Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del mercato e della lotta scudetto, soffermandosi anche su Lazio e Roma:

PAROLE– «La Roma ha bisogno di un gagliardo, la Lazio di qualche raffinatezza di più. Mi piacerebbe che arrivasse qualche grande firma per dire che sono in lotta anche loro. Serve qualcosa in più per accendere la Capitale. Morata è un alibi, una scusa di mercato per Mourinho. E’ possibile che si debba raccattare una figurina usata per dire che ha una squadra? Morata è un bravo ragazzo ma è una figurina, non è quello che può cambiare il destino di una squadra. Arnautovic? Sembra sia fatto su misura per Bologna, le storie precedenti non sono state vivaci. Ho i miei dubbi».