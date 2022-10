Cucchi: «Romagnoli gol capolavoro. Lazio squadra che gioca a calcio e si diverte»

Anche Riccardo cucchi ha applaudito la Lazio. Prima dai seggiolini dei Distinti, poi anche su Twitter: le sue parole

Una giornata colma di Lazialità. Dopo gli emozionanti tributi a Maestrelli, è arrivato anche il primo gol in biancoceleste di Alessio Romagnoli: un’esplosione di gioia per lui e tutti i tifosi. Ad applaudirlo dagli spalti c’era anche Riccardo Cucchi che poi lo ha celebrato anche su Twitter:

«Che capolavoro di gol il “nostro” Alessio…» per poi aggiungere un commento anche sulla squadra: «Bella Lazio. Una squadra che gioca a calcio. E si diverte. Ci siamo divertiti anche noi… Tweet lazialissimo» e Ciro Immobile: «Ha giocato con un solo allenamento e ha sbagliato un rigore. Ma la sua generosità in campo è stata straordinaria. Come sempre. Osservandolo dal vivo, specie quando non è in possesso di palla, si comprende la sua importanza nella Lazio. Corsa, movimenti, intelligenza».