Cucchi: «Non è stata la Lazio delle ultime gare, la prestazione...»

Cucchi, il giornalista commenta la partita della Lazio contro il Torino su Twitter soffermandosi sulla prestazione dei biancocelesti

Alla luce della partita della Lazio contro il Torino, e la conseguente sconfitta dei biancocelesti, su Twitter Riccardo Cucchi come di consueto commenta la prestazione dei ragazzi di Sarri

PAROLE – Non è stata la Lazio delle ultime partite. Il Torino l’ha giocata chiudendo spazi in ogni zona del campo e mettendoci tanta fisicità e i biancocelesti non sono riusciti ad essere brillanti come in altre occasioni