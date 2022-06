Cucchi: «Italia, se giocano o no è sempre colpa dei laziali!»

Riccardo Cucchi, giornalista e radiocronista, ha commentato la vicenda Zaccagni e Lazzari, che hanno lasciato il ritiro azzurro

È sempre colpa dei laziali in Nazionale, sia se giocano sia se non giocano. La vicenda Zaccagni- Lazzari è l’ultima prova di un rapporto difficile tra l’azzurro e i giocatori biancocelesti. I due calciatori sono stati attaccati dalla stampa e da alcuni tifosi sui social per il loro presunto comportamento scorretto nei confronti dell’Italia.

È intervenuto sulla vicenda anche Riccardo Cucchi che tramite Twitter ha difeso i due uomini di Sarri: «Giocano: è colpa loro se la Nazionale non vince, non si qualifica, è inguardabile. Non giocano: non sono attaccati alla maglia, vergogna, non devono più tornare in azzurro…Basta!. I laziali in azzurro secondo Twitter e secondo alcune testate».