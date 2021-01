Cucchi: «Grande partita di Immobile, vittoria importante»

Riccardo Cucchi, ex telecronista e grande tifoso biancoceleste, commenta la vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole

La vittoria della Lazio contro la Fiorentina ha fatto gioire anche Riccardo Cucchi, che sui social ha commentato il match.

«Grande partita di Immobile, secondo me. E vittoria importante per il morale e la classifica. L’impegno della Fiorentina non ha mascherato i limiti della squadra» ha scritto sui social l’ex radiocronista.