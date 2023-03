Cucchi: «Il derby sarà una partita imprevedibile oggi»

Cucchi, il giornalista a poche ore dalla stracittadina capitolina esprime il suo parere sul match decisivo per la corsa Champions

Il derby non è mai una partita come tutte le altre, e quello di questo pomeriggio non farà eccezione anche perchè vale un piazzamento Champions. Riccardo Cucchi, ai microfoni de Il Tempo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il delicato match di questa sera

DERBY – Il derby è sempre imprevedibile, non soltanto per il risultato, ma anche per lo sviluppo della partita. Ho l’impressione che la Roma arrivi meglio, sul piano atletico e mentale. La Lazio appare un po’ stanca; bisognerà capire se nel corso della gara questa situazione si rovescerà.

Dybala è un giocatore straordinario, di grande qualità; si è ambientato benissimo a Roma ed ha la piena fiducia del tecnico. Mi piace pensare ad un duello ‘a distanza’ tra lui e Luis Alberto: sono due di quei giocatori che chi ama il calcio non può non apprezzare, sono capaci di colpi straordinari e di invenzioni. Due mezzali di una volta, per intenderci

SARRI E MOURINHO – Mi piacerebbe che si mescolassero le loro qualità, uscirebbe fuori un tecnico straordinario: Mourinho ha una capacità incredibile di motivare i suoi calciatori e di caricare l’ambiente; Sarri invece è uno che ama il gioco, i fraseggi, i passaggi, le iniziative. Se queste due doti si unissero, avremmo il mister perfetto