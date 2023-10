Cucchi: «Sarri? Questi risultati l’hanno indebolito, vi spiego perchè»

Non ha dubbi Riccardo Cucchi, gli ultimi risultati hanno indebolito Maurizio Sarri, ecco il commento del radiocronista verso Lazio-Fiorentina

Non ci ha pensato due volte Riccardo Cucchi ad esprimere il proprio pensiero sul prossimo incontro di campionato tra Lazio e Fiorentina. Ecco il commento dello storico radiocronista a Radio Bruno sul match dell’Olimpico e la posizione di Maurizio Sarri.

LAZIO-FIORENTINA – «Quella di lunedì sera sarà una partita che promette divertimento e spettacolo, stiamo parlando di due squadre che hanno nelle loro corde bel gioco ma anche qualche amnesia difensiva di troppo. Lo scorso anno la Lazio era più solida dietro grazie soprattutto alla coppia Casale-Romagnoli e poi c’era un certo Milinkovic-Savic».

KAYODE – «Mi dispiace che lunedì sera all’Olimpico non vedremo Kayode, un prospetto molto interessante. I biancocelesti stanno soffrendo anche a causa delle difficoltà di Immobile e poi Castellanos non è ancora pronto per raccoglierne l’eredità».

SARRI – «Gli ultimi risultati hanno un po’ indebolito la posizione di Maurizio Sarri nell’ambiente laziale, il problema dei biancocelesti è la continuità, alterna grandi prestazioni ad altre deludenti».