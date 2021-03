Crotone, Cosmi sostituirà Stroppa: intesa ai dettagli

Il principale candidato per la sostituzione di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone ora è Serse Cosmi. I dettagli

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il principale candidato per la sostituzione di Giovanni Stroppa sulla panchina del Crotone ora è Serse Cosmi.

Cosmi non allena in Serie A dal 2012 quando venne esonerato dal Siena mentre la sua ultima esperienza in panchina è stata nella scorsa stagione con il Perugia.

L’accordo con il presidente Gianni Vrenna è stato trovato. Ci sono solo gli ultimi dettagli da sistemare e domani sarà in campo per dirigere il primo allenamento in vista dell’impegno di mercoledì contro l’Atalanta.