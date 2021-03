Crotone, nuovo allenamento in vista della Lazio. Le ultime

Nuovo allenamento in casa Crotone verso la sfida di dopodomani pomeriggio contro la Lazio. La nota del club

-2 a Lazio Crotone. I Pitagorici quest’oggi sono scesi di nuovo in campo ad allenarsi in vista del match di venerdì. Domani la rifinitura e successivamente la conferenza stampa di mister Serse Cosmi.

Si legge sul sito ufficiale del club: «Mancano due giorni alla sfida dell’Olimpico contro la Lazio e gli squali sono stati impegnati anche oggi in una seduta mattutina al centro sportivo. Sessione odierna iniziata in palestra, con esercizi di core-stability, proseguita in sala video e – successivamente- tutti in campo con focus sulla tattica e una partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

Domani si torna in campo al mattino per la rifinitura e al termine mister Cosmi risponderà in conferenza, alle domande dei giornalisti che parteciperanno da remoto, per presentare il match contro i biancocelesti».