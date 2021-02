Crosa: «Il gioco della Lazio può dare problemi al Bayern»

Il giorno prima della sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco, ha parlato della partita anche Giacomo Crosa

La frenesia continua a salire sempre di più in questa vigilia di Lazio-Bayern Monaco. La gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League andrà in scena domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Di questa grande partita ha voluto parlare anche l’ex atleta di salto in alto Giacomo Crosa, che ha detto la sua anche sul campionato di Serie A.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha affermato: «E’ un campionato anomalo. Serve capacità di adattamento. Chi lo farà meglio, vincerà. Sono convinto che molti giocatori in queste condizioni rendono di più di quello che era il loro standard. Alcuni si esaltano perché non hanno pressione, altri che rendono meno perché manca la pressione. Per quanto riguarda Lazio-Bayern Monaco, credo che il tipo di gioco dei biancocelesti può creare dei problemi agli automatismi di una squadra così forte come quella bavarese».