Cristiano Ronaldo, la mamma del giovane tifoso: «Speriamo riceva la giusta punizione»

Cristiano Ronaldo sotto attacco: è tornato a galla un episodio che lo ha visto tristemente protagonista

Come riportato dal Daily Mirror e dai principali media inglesi, la mamma del giovane tifoso autistico dell’Everton è tornata a parlare di quanto accaduto con Cristiano Ronaldo dopo la partita persa dal suo Manchester United con i Toffees. In quell’occasione, con un gesto di stizza, il portoghese scaraventò a terra il telefono del ragazzo.

DICHIARAZIONI– «Speriamo che finalmente riceva la giusta punizione. Non può continuare a farla franca. Il suo comportamento è inaccettabile. La gente mi perseguita dicendo che sto tirando di nuovo in ballo la questione, ma io non ne sapevo nulla. Avrebbe dovuto essere trattato sei mesi fa. Mio figlio parla di quello che gli è successo ogni giorno. Non ha ancora riavuto il suo telefono. Mi lascia perplessa: può aggredire un bambino e continuare a comportarsi normalmente».