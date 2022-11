Cristiano Ronaldo, i tifosi dello United sbottano : «Vattene»

Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dei tifosi dopo le recenti dichiarazioni verso il Manchester e Ten Hag

Il ritorno a Manchester dopo l’esperienza alla Juventus, se lo era immaginato diversamente Cristiano Ronaldo, e le parole di ieri contro il club e Ten Hag hanno alimentato ancor di più la tensione.

I tifosi dei Red Devils, alla luce delle sue recenti dichiarazioni si sono scagliati contro l’attaccante portoghese, invitandolo ad andarsene per il bene del club.

RONALDO – : «Prima Ronaldo andrà via e meglio sarà. Sta creando un clima di cui la squadra non ha bisogno, senza di lui le cose non possono che migliorare. Ciò che ha detto è vergognoso, sta rovinando la sua reputazione di calciatore e di persona a causa del proprio ego. È triste che la sua carriera si chiuda così»