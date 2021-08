Cristiano Ronaldo ha chiesto ad Allegri di non giocare: ecco il motivo

Cristiano Ronaldo ha chiesto ad Allegri di non giocare: motivi di mercato. La panchina con l’Udinese è una volontà del portoghese

Come si apprende da Sky Sport sarebbe stato lo stesso Cristiano Ronaldo a chiedere a Massimiliano Allegri di non scendere in campo contro l’Udinese.

Dietro la richiesta di CR7 la volontà di trovare una sistemazione sul mercato nei prossimi giorni. Cristiano aspetta ancora l’opportunità per lasciare la Juve. In casa Juventus scoppia dunque il caso Ronaldo a poco più di una settimana dalla fine del mercato.