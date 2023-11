Cristante a DAZN: «Derby? Preparato in poco tempo, ma oggi…»

Il talento della Roma Bryan Cristante è intervenuto prima del derby con la Lazio, con uno sguardo ai pochi giorni per preparare la sfida

Pochi giorni a disposizione per preparare il derby con la Lazio, ma questo non deve rappresentare un alibi per la Roma, parola di Bryan Cristante. Ecco le dichiarazioni del centrocampista a DAZN prima del match.

DERBY – «Questa è una partita che si prepara da sola, abbiamo avuto poco tempo ma sappiamo quanto è importante il derby. Oggi c’è una partita da interpretare al massimo dal primo secondo».